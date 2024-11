Onde assistir Fortaleza x Flamengo pelo Brasileirão nesta terça-feira (26)

Equipes ainda possuem chances de título, ainda que possibilidades sejam baixas

Augusto Araújo - 25 de novembro de 2024

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (26). (Foto: Matheus Amorim/FEC/ Marcelo Cortes / CRF)

Ainda com chances matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (26), em partida válida pela 35ª rodada da competição.

O jogo será realizado na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza (CE), a partir das 20h. Anderson Daronco será o responsável por comandar a equipe de arbitragem.

O Tricolor vem de um empate na última rodada, diante do Fluminense. Lima e German Cano marcaram para o time carioca, enquanto Moisés e Marinho balançaram as redes para os cearenses.

Dessa forma, o Fortaleza se manteve em 4º lugar, chegando aos 64 pontos. Apesar de estar a 06 pontos de Palmeiras e Botafogo, as chances de título são muito baixas nessa altura do campeonato.

Menores ainda são as possibilidades para o Rubro-Negro. Na 5ª colocação, o time está a 08 pontos dos primeiros colocados, faltando quatro jogos.

No entanto, o Mengão vem com os ânimos elevados, após vencer o Cuiabá na última rodada de virada. Derik abriu o placar para a equipe mato-grossense, aos 13 minutos do segundo tempo.

Contudo, apenas três minutos depois, Guilherme empatou e, aos 47, Matheus Gonçalves decretou a vitória por 2 a 1 para o Flamengo.

O Premiere fará a transmissão do confronto desta terça-feira (26), por meio do sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercutirá todas as emoções da partida ao vivo, por meio das mídias digitais.