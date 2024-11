Dilvulgado edital para processo seletivo do Governo de Goiás com salários acima de R$ 6 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos e requerimentos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 28 de novembro de 2024

Sede da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado da Administração (SEAD) de Goiás divulgou o edital do processo seletivo da Casa Civil, com o intuito de preencher as vagas para o cargo de Assessor Jurídico Pleno e formação de cadastro reserva.

A remuneração oferecida é de R$ 6.186,20 para uma jornada de 40 horas semanais.

Ao todo, são três oportunidades e os interessados devem possuir graduação em Direito e no mínimo 24 meses de experiência na área.

O contrato inicial será de três anos, podendo ser prorrogado por até cinco, conforme legislação estadual.

As inscrições serão realizadas online no portal de seleção do estado de Goiás, entre os dias 03 e 18 de dezembro de 2024, mediante a uma taxa de R$ 50.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular, com pontuação máxima de 50 pontos, e entrevista presencial, que exige nota mínima de 10 pontos. Em caso de empate, critérios como idade e desempenho na entrevista serão considerados.

Mais informações podem ser acessadas através do site da seleção.