Poucos dias para término de inscrições em estágio do INSS com vagas em Anápolis e mais 18 municípios

Valor da bolsa/estágio é de R$ 1.125,69 mais auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2024

Sede do INSS, em Anápolis. (Foto: Google Maps)

Restam poucos dias para o término das inscrições no Processo Seletivo Simplificado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que visa preencher vagas de Estágio Supervisionado do órgão em Anápolis, incluindo outros 18 municípios da região.

Até 1º de dezembro, podem se inscrever estudantes de nível superior que estejam cursando entre o segundo e o penúltimo período/semestre, com matrícula regular em Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As oportunidades e especialidades são: Anápolis (Tecnologia da Informação, Administração e Direito) Alexânia (Administração e Direito); Ceres (Administração e Direito); Goianésia (Administração e Direito); Goianira (Administração e Direito).

Inhumas(Administração e Direito); Ipameri (Administração e Direito); Itaberaí (Administração e Direito); Itapuranga (Administração e Direito); Jaraguá (Administração e Direito); Jussara(Administração e Direito).

Minaçu (Administração e Direito); Município de Goiás (Administração e Direito); Niquelândia (Administração e Direito); Pirenópolis (Administração e Direito); Pires do Rio (Administração e Direito); Porangatu (Administração e Direito); São Miguel do Araguaia (Administração e Direito) e Uruaçu (Administração e Direito).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected], anexando a seguinte documentação: RG e número do CPF, Declaração Acadêmica Atual, emitida, no máximo, há 30 dias, constando o nome do curso, o semestre/período e horário das aulas; e a Declaração fornecida pela IES trazendo a MGA do aluno.

Os documentos devem ser enviados como anexos ao e-mail da inscrição nos formatos pdf ou jpeg, limitados a 5 Mb cada imagem.

A carga horária do estágio é 30 horas semanais ou 06 horas diárias ininterruptas, no modo presencial e no período matutino, das 07h às 13h, na unidade a qual o candidato se inscreveu.

O valor da bolsa/estágio é de R$ 1.125,69 mais auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado, com a possibilidade de ser ajustado durante a vigência do contrato, a critério do poder Executivo. Importante lembrar que o estágio é contemplado com seguro contra acidentes pessoais.

Os contratos de estágio terão vigência mínima de seis meses, podendo ser prorrogado até o prazo de dois anos. Está a cargo do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), no ato da convocação, a orientação do candidato a respeito de prazos e documentação.