A bebida que ajuda a eliminar a retenção de líquido e secar a barriga de forma saudável

Mágica acontece graças aos ingredientes escolhidos, que possuem ação diurética e ajudam o corpo a eliminar toxinas através da urina

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Para quem quer dar um boost na saúde e na perda de medidas, o famoso Dr. Renato Silveira compartilhou no Youtube uma receita que promete fazer sucesso.

Trata-se de um suco simples, mas poderoso, capaz de reduzir a retenção de líquidos e ajudar a secar a barriga.

A mágica acontece graças aos ingredientes escolhidos, que possuem ação diurética e ajudam o corpo a eliminar toxinas através da urina.

Além disso, a receita é uma ótima aliada para quem busca melhorar a saúde de forma natural.

O segredo está nos hábitos

Embora o suco tenha uma ação eficiente, seus efeitos podem ser potencializados com algumas mudanças na rotina.

Durante pelo menos uma semana, o ideal é evitar açúcar e glúten, manter uma alimentação balanceada e caprichar na hidratação, ingerindo cerca de 4 litros de água por dia.

A receita é muito simples e prática. Veja os ingredientes necessários:

1 cenoura

1 maçã

1/2 limão espremido

1 litro de água

O preparo não tem mistério: basta bater todos os ingredientes no liquidificador e beber logo pela manhã, ainda em jejum.

Para garantir o máximo de benefícios, não coe o suco antes de tomar.

Seguindo essa dica e adotando hábitos mais saudáveis, você poderá perceber mudanças significativas no bem-estar e no funcionamento do corpo. Que tal experimentar?

Aviso importante: este conteúdo é apenas informativo e não substitui a avaliação de profissionais de saúde, como médicos ou outros especialistas!