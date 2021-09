Saiba como reduzir o inchaço nos dias quentes

A sensação de inchaço é comum nos dias mais quentes. A explicação é simples, o calor favorece o aumento da circulação sanguínea nas extremidades. Com a dilatação há o extravasamento de um líquido que sai dos vasos sanguíneos e passa para o tecido subcutâneo, em decorrência disso ocorre o inchaço.

Para amenizar a retenção é essencial manter o corpo hidratado. A recomendação para uma hidratação eficiente é de 30-35mL de água por quilo de peso corporal. Por isso, é essencial se hidratar. O consumo de refeições líquidas, chás gelados, sucos e smoothies também contribui para sua hidratação.

As frutas são boas opções nos dias quentes. Melancia, abacaxi, melão, morango, kiwi e outras variedades possuem um alto teor de água e ajudam seu corpo a trabalhar melhor, pois são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes.

Vale lembrar que o consumo de alimentos industrializados contribui para o aumento na ingestão diária de sódio e isso reflete na retenção de líquido. Então, priorize alimentos de verdade e com menos sal.

Por fim, a prática de atividade física é fundamental. Movimentar-se e manter a musculatura forte – principalmente em membros inferiores – auxilia o transporte sanguíneo e evita o edema.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

