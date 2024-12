Últimos dias para se inscrever em concurso público da Câmara de Goiás; vagas são para todos os níveis de escolaridade

Candidatos aprovados deverão cumprir cargas horárias entre 30 e 40 horas semanais

Samuel Leão - 05 de dezembro de 2024

Candidatos fazendo prova em sala de aula. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

O período para inscrição no Concurso Público da Câmara Municipal de Goiás está chegando ao fim. A seleção oferece 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, contemplando cargos para profissionais com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior.

O prazo final para participar termina na próxima quarta-feira (11) e as inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Itame Concursos.

Entre as oportunidades disponíveis estão os cargos de Agente de Apoio Básico, Analista Administrativo Legislativo, Executor Administrativo Legislativo, Motorista, Analista Legislativo em Comunicação Social e Controlador Interno. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e ampla concorrência.

Os candidatos aprovados deverão cumprir cargas horárias entre 30 e 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 2.149 a R$ 3.750, dependendo do cargo ocupado.

Para se candidatar, é essencial comprovar a escolaridade exigida, ter no mínimo 18 anos e atender a outros critérios previstos no regulamento do concurso.

As inscrições exigem o pagamento de taxas entre R$ 70 e R$ 120, conforme o cargo escolhido.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, agendada para 16 de fevereiro de 2025, que abordará temas como língua portuguesa, matemática, informática básica, legislação e conhecimentos específicos. Esse exame será definirá a classificação dos inscritos e os ocupantes das vagas.

O concurso terá validade inicial de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Para saber mais detalhes, acesse aqui o edital na íntegra.