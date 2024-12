Publicado edital de concurso público da Embrapa com mais de 1 mil vagas e salários de até 12,8 mil

Certame contempla cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior

Paulo Roberto Belém - 07 de dezembro de 2024

Provas serão realizadas em cidades com unidades da Embrapa (Foto: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou nesta sexta-feira (06), edital de concurso público que tem a finalidade de contratar 1.027 profissionais com salários de até R$ 12.814,60.

O certame contempla cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior para os cargos de Pesquisador; Analista; Técnico; e Assistente.

O cargo de Pesquisador exige diploma de Mestrado e Graduação na área de atuação pretendida, com oportunidades disponíveis em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Agrárias, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Espectroscopia Aplicada, Fotônica, Nanotecnologia, Produção Aquícola, Recursos Naturais, Gestão da Informação e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Para o cargo de Analista, é necessário diploma de graduação na área correspondente, com opções nas áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Direito e Auditoria, Engenharias, Gestão da Informação, Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica, Laboratórios e Campos Experimentais, Métodos Quantitativos Avançados, Nanotecnologia, Orçamento e Finanças, Suprimento, Manutenção e Serviços e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Já o cargo de Técnico requer certificado de conclusão de curso de Nível Médio Técnico na área ou Ensino Médio, com atuação em Gestão da Informação, Gestão de Pessoas, Laboratório e Campos Experimentais, Mecânica, Orçamento e Finanças, Suprimento, Manutenção e Serviços e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Por fim, o cargo de Assistente exige ensino fundamental incompleto, com pelo menos o quinto ano, sendo as oportunidades nas áreas de Laboratório e Campos Experienciais e Suprimento, Manutenção e Serviços.

Os interessados em participar do concurso podem realizar as inscrições entre os dias 16 de dezembro e 07 de janeiro de 2025 pelo site da Cebraspe.

As provas serão aplicadas no dia 23 de março de 2025, em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa.

Para mais informações, leia o edital do concurso público.