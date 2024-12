Lançado edital de concurso público com vagas em todo o Brasil e salários de até R$ 8,8 mil

Vagas são para candidatos de nível superior, com jornadas de trabalho de até 40h

Augusto Araújo - 09 de dezembro de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

Foi lançado o edital do novo concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com 350 vagas abertas para candidatos de todo o país.

As vagas são para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, sendo exigido diploma de nível superior para ambos.

Os contratados vão receber salários de R$ 8.817,72 para jornadas de trabalho de 40h semanais.

Quem for aprovado será lotado em uma das unidades organizacionais localizadas em todas as regiões do país ou na sede, em Brasília (DF).

As inscrições devem ser feitas entre os dias 16 de dezembro até 03 de janeiro de 2025, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Será cobrada uma taxa de R$ 93 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99 para Analista Ambiental.

Mais informações podem ser conferidas no edital do concurso do ICMBio.