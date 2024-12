Alerta de mudanças para todos os brasileiros que possuem CNH

Propostas estão em análise legislativa e tem como objetivo adequar a legislação à realidade atual do trânsito

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2024

(Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Todos os brasileiros que possuem CNH devem ficar em alerta. Isso porque o Congresso Nacional está discutindo mudanças significativas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Uma das propostas que estão sendo analisadas são as regras para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As propostas estão em análise legislativa e tem como objetivo adequar a legislação à realidade atual do trânsito e da tecnologia veicular. Saiba mais lendo a matéria até o final!

Dentre as mudanças que estão sendo discutidas, está a obrigatoriedade do curso de reciclagem a cada cinco ano para a renovação da CNH. Essa iniciativa visa garantir que os motoristas estejam sempre atualizados com as normas de trânsito e práticas de direção seguras.

Outra alteração é a classificação das CNHs em subcategorias específicas, como destinada aos veículos com câmbio automático.

Está sendo fortemente cogitada a criação de subcategorias dentro da categoria B da CNH. Essas subcategorias poderiam diferenciar motoristas que conduzem veículos com câmbio automático ou manual. A medida acompanha a crescente popularização dos carros automáticos no Brasil e tem o potencial de tornar mais eficiente o processo de formação e qualificação dos motoristas.

Com essa mudança, os motoristas seriam treinados e avaliados de forma específica para o tipo de veículo que costumam dirigir, o que contribuiria para um trânsito mais seguro e eficiente. A proposta de alteração no CTB reflete uma adaptação às novas necessidades dos consumidores e às inovações tecnológicas no setor automotivo.

