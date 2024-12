Briga de casal termina na delegacia após supostas ameaças de morte: “iria ter sua cabeça arrancada”

Jovem, de 26 anos, solicitou medidas protetivas contra o marido após incidente

Natália Sezil - 15 de dezembro de 2024

Fato ocorreu na casa da sogra da vítima, na Vila Jaiara. (Foto: Google Street View)

Um desentendimento entre marido e esposa terminou em denúncias de violência doméstica e ameaça de morte, além de uma solicitação de medidas protetivas na tarde deste domingo (15), na Vila Jaiara, Região Norte de Anápolis.

O caso teria começado com uma discussão “rotineira”, mas que acabou escalando a ponto de a Polícia Militar (PM) ser acionada. No depoimento da jovem, de 26 anos, ela teria sido xingada de “vagabunda” e “safada” ainda dentro de casa, pelo homem, de 33 anos, antes que os dois saíssem para visitar a mãe do suspeito.

A discussão continuou durante o caminho, e, ao chegar na casa da sogra, a jovem teria sido tirada bruscamente do carro do casal – momento em que a moça machucou os braços, configurando agressão física. Nesse momento, o homem teria ameaçado a esposa de morte, dizendo que ela “iria ter sua cabeça arrancada”.

Já o homem relata um desenrolar diferente da história: ele teria tentado sair de casa para evitar brigas, mas foi impedido pela companheira, que teria trancado a porta e a janela da casa. Após algumas tentativas, a mulher foi convencida a visitar a sogra, e a agressão teria acontecido, inclusive, contra o marido – que teve as costas arranhadas.

Apesar da segunda versão, a jovem teria decidido solicitar medidas protetivas contra o esposo, depois do ocorrido. É válido ressaltar que o homem já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse irregular de arma.

Segundo testemunhas, eles já estariam em um relacionamento há 7 anos, e têm um filho. Agora, a Polícia Civil (PC) deve dar prosseguimento ao caso.