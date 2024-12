Recém-nascido morre e pai fica incomodado com pedido de laudo cadavérico: “vai trazer transtorno na família”

Homem afirmou a equipe médica que a morte teria sido natural e o exame seria desnecessário

Thiago Alonso - 15 de dezembro de 2024

Ambulância do Corpo de Bombeiros. (Foto: Portal 6)

Um bebê recém-nascido, com menos de 30 dias de vida, morreu na tarde deste domingo (15), no município de Posse, localizado no extremo Norte goiano.

Na ocasião, o pai do pequeno havia acionado o Corpo de Bombeiros, que encontrou a vítima já desacordada, pálida, com sangramentos no nariz e sem qualquer sinal vital.

Diante disso, a corporação imediatamente realizou os procedimentos de urgência, incluindo reanimação cardiorrespiratória e fornecimento de oxigênio.

Durante o atendimento, a criança foi encaminhada às pressas para o Hospital Municipal de Posse, onde a equipe médica deu continuidade às técnicas de recuperação.

Contudo, o óbito do recém-nascido foi confirmado pela médica plantonista ainda na unidade de saúde, solicitando o exame cadavérico em seguida.

Horas depois, o pai teria voltado ao hospital indignado pelo pedido do laudo cadavérico da criança, que é praxe, dizendo que poderia causar transtorno na família.

Ele aproveitou ainda teria afirmado que o nome da criança havia sido cadastrado errado, visto que, por ter um irmão gêmeo, haviam trocado quem seria a verdadeira vítima.

Mesmo assim, a Polícia Civil (PC) determinou a realização da análise do corpo, a fim de determinar oficialmente a causa da morte.