Criança de 4 anos morre após se engasgar com pedaço de carne, em Aparecida de Goiânia

Pequeno chegou a ser levado ao hospital, em estado grave, mas não resistiu

Natália Sezil - 16 de dezembro de 2024

Criança chegou a ser encaminhada para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. (Foto: Governo de Goiás)

Uma criança de apenas 4 anos foi a óbito nesta segunda-feira (16), após um trágico acidente em casa, no setor Parque Itatiaia, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com testemunhas, a criança teria se engasgado com um pedaço de carne, durante uma refeição.

No momento do engasgo, estavam presentes a mãe e a avó do menino, que não mediram esforços para tentar salvá-lo, dando início a manobras de desobstrução, mas sem sucesso.

Diante da situação, a criança foi levada para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa), onde profissionais conseguiram retirar o pedaço de carne que impedia o garoto de respirar.

Apesar disso, a criança já estava em estado grave, devido a ausência de oxigênio, e não resistiu.