Foragido do Maranhão é localizado e preso pela GCM em Senador Canedo

Autoridades localizaram o indivíduo durante um patrulhamento preventivo no bairro Setor Paraíso

Davi Galvão - 16 de dezembro de 2024

Suspeito foi localizado pela Guarda Civil Municipal. (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, localizou e efetuou a prisão de um indivíduo procurado no Maranhão, na tarde desta segunda-feira (16).

As autoridades informaram que o jovem de 26 anos, que responde pelo crime de roubo, teve o mandado de prisão preventiva expedido na última quinta-feira (12), após não cumprir com as medidas cautelares impostas.

O indivíduo teria fugido do Maranhão e buscado refúgio em Senador Canedo, onde foi localizado pelas equipes da Guarda Civil durante patrulhamento preventivo, no bairro Setor Paraíso.

Ao checarem as informações do jovem, as autoridades confirmaram a situação de foragido e deram voz de prisão.

O suspeito foi conduzido até a unidade policial e segue à disposição do Judiciário.