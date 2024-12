Homem é assassinado após vender fazenda de R$ 2 milhões e reação de filho chama atenção de policiais

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2024

Pai foi assassinado a tiros. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 67 anos, foi vítima de um assassinato repentino, enquanto estava em casa com a namorada, sendo surpreendido por um motorista de um carro que surgiu e atirou contra ele, fugindo em seguida. O caso aconteceu na noite do domingo (15), e um detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a atitude de um dos filhos da vítima.

O crime se deu por volta das 19h, na cidade de Campos Belos, onde a vítima foi surpreendida em casa. A parceira, que testemunhou o ocorrido, disse apenas que um veículo parou próximo da casa e desferiu vários disparos de arma de fogo na direção, fugindo com velocidade.

O idoso saiu correndo com a mão sobre o peito, onde teria levado o tiro, e caiu em uma residência próxima. A mulher acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu e registrou o ocorrido, acionando o Corpo de Bombeiros para confirmar o óbito.

Enquanto estavam ainda no local, um filho de vítima, de 38 anos, chegou fazendo manobras enérgicas de carro. Todavia, ao descer, ele não demonstrava nenhuma emoção pela perda do familiar, o que surpreendeu os militares.

Ao ser entrevistado, ele disse não ter interesse na morte do pai, mas relatou saber da recente venda de uma fazenda, consumada por ele, avaliada em R$ 2 milhões. Ele admitiu ser contra a venda, dizendo até ter falado com o comprador, reconheceu também que já teve interesse na morte do genitor, mas alegou não ter envolvimento.

Indagaram como ele teria chegado tão rápido ao local do crime, e ele disse que a filha da namorada do pai o avisou, e que ele mora perto de lá. Disse também que estava lavando o veículo quando foi informado do ocorrido, informação que também intrigou os policiais, visto que ele não tinha testemunhas para tal ato e também pelo carro não aparentar estar limpo, com sujeira especialmente por dentro.

Em resposta, ele disse que só lavou por fora, pois não deu tempo de higienizar o interior. Ele também disse que tem costume de atirar com espingarda, mas afirmou não ter posse de nenhuma.

Após ser entrevistado, ele recebeu uma ligação, de um irmão, que respondeu, ao receber a notícia da morte do pai: “foi você que matou ele”, frase que teria sido escutada pela guarnição presente. O outro irmão foi até o local e demonstrou uma reação diferente do primeiro, muito emocionado com o ocorrido.

Ele apontou que o irmão tinha muito interesse nessa morte, pois já estava brigando pelos bens. Há poucos dias, o suspeito também teria procurado um advogado, que explicou a ele que o direito aos bens se daria em caso de morte, dividido igualmente entre os herdeiros.

Dados os fatos, ele teve dois celulares apreendidos, assim como o veículo e também alguns documentos, de venda do imóvel, que estavam na casa da vítima. O caso foi registrado apenas como homicídio simples, mas já está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).