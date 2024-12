Últimos dias para inscrição de processo seletivo do Governo de Goiás com salários de até R$ 6,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível superior e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Estado da Administração (Sead) do Governo de Goiás, cujos salários são de R$ 6.186,20.

Ao todo, são ofertadas três oportunidades para o cargo de Assessor Jurídico Pleno, que contam com carga horária de até 40h semanais.

Para se candidatar, os interessados devem possuir ensino superior em direito, além de experiência mínima de 24 meses na área.

As inscrições devem ser realizadas até o prazo final, próxima quarta-feira (18), por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás. É necessário pagar uma taxa de R$ 50.

Os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular, assim como uma etapa extra com entrevista, que deve ser realizada entre os dias 23 e 24 de janeiro.

Para mais informações, leia o edital no site.