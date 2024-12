Picanha na Air Fryer: confira forma fácil e deliciosa de preparar a carne queridinha dos brasileiros

O toque mágico com o corte de carne é de ninguém menos que um churrasqueiro gaúcho experiente e vale a pena experimentar

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2024

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal TV Churrasco)

As festas de fim de ano já aí na porta, e que tal curtir um churrasquinho no final de semana ou mesmo durante a semana mesmo?

Assim, imagina então curtir uma picanha assadinha em um utilitário que agora é febre dos lares brasileiros? Sim, estamos falando da Air Fryer.

Um vídeo publicado no canal do YouTube da TV Churrasco mostrou uma receita que viralizou nas redes sociais. A receita de picanha na Air Fryer bombou e deu água na boca dos seguidores.

Essa receita acaba unindo dois mundos que se completam em um lar brasileiro: picanha e Air Fryer. A carne é bastante consumida nas festas de fim de ano e a fritadeira elétrica é a mais utilizada atualmente.

O tutorial do canal orienta para comprarmos a peça fresquinha, temperar de acordo com o manual da receita e ter atenção com a temperatura e o tempo de cozimento no aparelho.

Ingredientes para fazer a receita:

– 800g de picanha;

– 2 cebolas (em rodelas);

– 50g de manteiga;

– Azeite a gosto;

– Sal de parrilla a gosto;

– Pimenta do reino a gosto.

Modo de Preparo

Corte a peça de picanha em bifes (com 1 dedo de espessura cada tira) e depois em iscas. Em seguida, coloque as iscas em um recipiente e adicione a manteiga, o sal de parrilla, a pimenta do reino, o azeite, as cebolas e misture bem.

Leve à Air Fryer em 180º por 30 minutos. Após os primeiros 15 minutos, abra a fritadeira, mexa e aguarde assar por mais 15 minutos na mesma temperatura.

Quando as iscas estiverem prontas, retire da Air Fryer e sirva. O tempo de preparo pode variar de acordo com a marca e modelo da sua fritadeira.

Confira o vídeo completo da receita:

