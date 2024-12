Polícia Científica dá novos detalhes sobre caso de descarte irregular de sacos com órgãos humanos em Anápolis

Materiais foram encontrados em bairro da região Norte do município

Paulo Roberto Belém - 17 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O suposto descarte irregular de resíduos de ossos e órgãos humanos ocorrido nesta segunda-feira (16), em um bairro da região Norte de Anápolis, provocou um posicionamento oficial da Polícia Científica.

Em nota, a corporação explicou que o material descartado continha registros de Serviços de Verificação de Óbito ( SVOs) de vários municípios goianos; bem como, de um laboratório particular de Anatomia Patológica, sem divulgar qual.

“Laboratório esse que – pelo que se sabe preliminarmente – presta serviços a SVOs de vários municípios goianos, e que seria de um Médico que trabalha no SVO Anápolis”, disseram.

A corporação também explicou a suposta informação de que o material era proveniente da própria polícia. “É importante esclarecer que esses materiais foram destinados aos SVOs por força de convênios firmados e foram efetivamente utilizados nesses serviços”.

A Polícia ressaltou também que esse ponto será revisto, considerando a gravidade e o lamentável contexto dos fatos. ”No entanto, destaca-se que nenhum vestígio biológico que esteve ou deveria estar sob custódia da Polícia Científica foi encontrado entre os materiais”, incrementaram.

Origem

De acordo a Polícia Científica, entre os materiais analisados, havia restos humanos provenientes dos SVOs de Uruaçu, Ceres, Caldas Novas e Anápolis, todos aparentemente atendidos pelo mesmo laboratório particular.

Ao final, a corporação reiterou o compromisso com os procedimentos corretos relacionados à cadeia de custódia, reforçando a confiança no trabalho das equipes da 10ª CRPTC-Anápolis.

“Essas equipes atuaram de maneira proativa, rápida e eficaz na apuração da materialidade e autoria dos fatos investigados pela 4ª Delegacia Distrital de Polícia (4ª DDP) de Anápolis”, finalizaram.

Confira a íntegra da nota:

A Polícia Científica do Estado de Goiás informa, por meio de nota oficial, que em relação aos restos mortais humanos encontrados no município de Anápolis, a equipe da 10ª Coordenação Regional de Polícia Técnico-Científica (10ª CRPTC-Anápolis), requisitada pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (16), encontrou centenas de sacos contendo peças anatômicas diversas. Esses sacos possuíam registros de Serviços de Verificação de Óbito (SVOs) de vários municípios goianos, além de materiais provenientes de um laboratório particular de Anatomia Patológica.

Preliminarmente, foi identificado que o laboratório presta serviços a diversos SVOs no estado e seria de propriedade de um médico vinculado ao SVO de Anápolis.

Embora alguns dos sacos encontrados originalmente fossem insumos da Polícia Científica, é importante esclarecer que esses materiais foram destinados aos SVOs por força de convênios firmados e foram efetivamente utilizados nesses serviços.

Esse ponto será revisto, considerando a gravidade e o lamentável contexto dos fatos. No entanto, destaca-se que nenhum vestígio biológico que esteve ou deveria estar sob custódia da Polícia Científica foi encontrado entre os materiais.

Entre os materiais analisados, havia restos humanos provenientes dos SVOs de Uruaçu, Ceres, Caldas Novas e Anápolis, todos aparentemente atendidos pelo mesmo laboratório particular de Anatomia Patológica.

A Polícia Científica reitera seu compromisso com os procedimentos corretos relacionados à cadeia de custódia, reforçando a confiança no trabalho das equipes da 10ª CRPTC-Anápolis. Essas equipes atuaram de maneira proativa, rápida e eficaz na apuração da materialidade e autoria dos fatos investigados pela 4ª Delegacia Distrital de Polícia (4ª DDP) de Anápolis.