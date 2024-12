ITA está com inscrições abertas para 10 cursos gratuitos e a distância

Oportunidades tem como objetivo expandir os conhecimentos dos candidatos sem sair de casa

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Marcelo Camargo)

Considerado uma das instituições mais renomadas em engenharia e ciências aeronáuticas do Brasil, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com as inscrições abertas para cursos gratuitos e a distância.

As oportunidades tem como objetivo expandir os conhecimentos dos candidatos sem que seja necessário abandonar o conforto de casa para isso. Saiba mais lendo a matéria completa até o final!

ITA está com inscrições abertas para 10 cursos gratuitos e a distância

Todos os cursos ofertados são ministrados por especialistas da instituição, o que permite que os participantes tenham acesso a informações de qualidade sem qualquer custo. Ainda, por ser digital, os estudantes podem ter flexibilidade e acessibilidade no acesso às aulas.

Os cursos do ITA estão disponíveis para qualquer pessoa interessada, incluindo estudantes e profissionais de diversas áreas. Para participar, é necessário realizar o cadastro na plataforma Coursera, onde os cursos estão hospedados. Ao criar uma conta gratuita, os usuários podem optar pelo modo de auditoria, que proporciona acesso a grande parte do conteúdo sem custos.

Veja os cursos disponíveis:

Fundamentos do Controle de Sistemas

Técnicas de Resposta em Frequência

Controle a Tempo Discreto

Root Locus e Plano-s

Programação Ágil e Padrões de Design

Java Avançado e Desenvolvimento Web

Sistemas de Controle Moderno

Agile e Princípios de Desenvolvimento de Software

Teste com TDD

Java e Orientação a Objetos

