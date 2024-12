6 alimentos que NUNCA devem ser guardados na geladeira

Especialista no assunto resolveu ajudar a galera e listou alguns que você pode tirar da sua geladeira imediatamente caso tenha colocado

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem alguns alimentos que nunca devem ser guardados na geladeira, só que as pessoas não aprendem e acabam cometendo esse erro doméstico terrível.

Então, o nutricionista clínico indiano Jhanvi Sanghvi listou alguns desses alimentos que nunca devem ser refrigerados para o bem da nossa saúde.

1. Cebolas

Segundo o especialista, manter as cebolas na geladeira pode levar ao crescimento de mofo. Assim, ele explica que o excesso de umidade na cebola fornece o ambiente perfeito para o crescimento de esporos de fungos. Eles podem causar vômitos, cólicas estomacais e diarreia, se consumidos. A orientação é armazenar em local fresco, escuro e seco, como o armário.

2. Alho

O alho pode gerar brotos e ficar emborrachado. Além disso, ele explica que podem também criar bolores e fungos prejudiciais à saúde, em especial a flora intestinal.

3. Batatas

As batatas são outro alimento que podem prejudicar a nossa saúde se armazenadas na geladeira. A explicação é que a refrigeração faz com que os amidos se convertam em açúcares, resultando em um sabor mais doce e uma textura arenosa. Sem contar que ela fica murcha.

4. Limão

Quando o limão não é guardado adequadamente, ele pode secar, perder sabor e até desenvolver mofo. Muita gente coloca o limão diretamente na gaveta de legumes da geladeira, mas essa prática nem sempre é a melhor.

Assim, a indicação é deixar o limão num recipiente de vidro limpo com água filtrada. Caso estiver cortado, coloque a parte da fruta em contato com a água para que se mantenha úmida e não resseque.

5. Tomate

A refrigeração da geladeira pode alterar o aroma e o sabor do tomate, principalmente quando ele se mantém abaixo de 12ºC. Importante guardar o alimento em local fresco e bem ventilado, pois na geladeira ele fica mole e perde a textura.

6. Pepino

Por fim, colocar o pepino para refrigerar será um erro doméstico grave, além de desperdício de dinheiro. Isso porque, de acordo com a orientação, a refrigeração pode acelerar sua deterioração. As temperaturas frias reduzem a quantidade de água na estrutura do vegetal e causam perda de crocância.

