Entenda como Goiânia entrou em ranking de cidades com maior fluxo turístico do Brasil

Cenário musical e arquitetura característica são alguns dos quesitos que se destacam na capital

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2024

Vista aérea do Parque Zoológico em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Algumas pessoas podem até se surpreender, mas Goiânia está entre as cidades brasileiras que mais registraram fluxo turístico no Brasil, conforme levantamento do Ministério do Turismo (MTur).

No entanto, muito se engana quem pensa que “não tem nada para se fazer” na capital. A cidade é reconhecida, inclusive, na categoria “A” no Mapa do Turismo Brasileiro, junto com nomes consagrados como Campos do Jordão (SP), Porto Seguro (BA) e Gramado (RS).

Isso se deve ao forte turismo de negócios que ocorre no município. Goiânia é referência para a organização de feiras e congressos de grandes proporções.

Um dos destaques desse ramo é o polo da moda na Região da Rua 44, que abriga mais de 12 mil lojas.

Além disso, o cenário musical da cidade é outro grande atrativo para turistas. Não há dúvidas que o sertanejo possui grande força na capital, mas a cena do rock e da música alternativa também são marcantes entre o público local.

Por fim, Goiânia chama a atenção de quem aprecia arquitetura, com as clássicas edificações em Art Déco que embelezam os setores centrais. Dentre alguns dos mais notáveis, estão a Praça Cívica, o Teatro Goiânia e a Antiga Estação Ferroviária.