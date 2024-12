Quatro cidades goianas dividem ranking de fluxo turístico com Gramado e Campos do Jordão; veja quais

Um dos municípios, inclusive, voltou a integrar a categoria mais alta do levantamento em 2024

Natália Sezil - 19 de dezembro de 2024

Pirenópolis voltou à categoria mais alta do levantamento. (Foto: Divulgação)

Quatro cidades de Goiás se consolidaram na mais alta categoria do ranking que mede fluxos turísticos em municípios de todo o Brasil, integrando a mesma lista que destinos conhecidos, como Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e Porto Seguro (BA).

O mapeamento do Ministério do Turismo foi computado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que, além da quantidade de turistas recebidos, levou em consideração o número de empregos gerados pelo setor. Na lista divulgada, Pirenópolis voltou à principal categoria, com a companhia de Caldas Novas, Rio Quente e Goiânia.

Com base no levantamento, que corresponde a dados de 2021, esses quatro municípios goianos disponibilizavam, na época, 276 estabelecimentos de hospedagem (hotéis e pousadas), que geraram mais de 6 mil empregos diretos e arrecadaram mais de R$ 11 milhões em impostos.

Os dados de Rio Quente, especialmente, se destacaram. Com apenas três estabelecimentos hoteleiros registrados, o município foi responsável por arrecadar R$ 5,1 milhões em tributos e gerar quase dois mil empregos formais. A cidade, que forma a região das Águas Quentes junto a Caldas Novas, tem quase 50% dos empregos destinados ao turismo.

Atualmente, Goiás possui 91 municípios cadastrados formalmente no Mapa do Turismo. Desses, 40,7% estão distribuídos nas principais categorias, sendo 4,4% na categoria A; 16,5% na B; 19,8% na C; e 59,3% na categoria D.

Diante dos dados, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, avaliou: “temos um grande desafio pela frente, que é o de formalizar os profissionais que lidam diretamente com o turismo, e que fazem com que pouco mais da metade dos nossos destinos figurem na categoria D”.

“Mesmo assim, temos que celebrar os avanços conquistados pelos demais municípios, que estão galgando melhorias neste quesito, e estão ampliando a participação da receita local com o turismo. Ver Pirenópolis alcançado a principal categoria é motivo de muita alegria”, finalizou.