Saiba qual foi a lotérica campeã de apostas vencedoras em Goiás em 2024

Estabelecimento registrou maior número de sortudos, considerando os prêmios principais das diversas modalidades de loterias

Paulo Roberto Belém - 19 de dezembro de 2024

Lotérica Sonho Dourado, Goiás (Foto: Captura Google Maps)

Mesmo com a possibilidade de realizar alguns jogos de forma on-line, a maioria dos apostadores nas loterias da Caixa Econômica Federal preferem fazer aquela fezinha em uma das centenas de casas lotéricas existentes no estado.

E neste ano, se engana quem pensa que foi uma casa de apostas da Região Metropolitana a campeã em números de ganhadores. O título em 2024 ficou com a Loteria Sonho Dourado, localizada no município de Goiás.

Estabelecida bem no Centro Histórico da conhecida Vila Boa, na parte Norte da cidade, a agência é rodeada por lojas de vários segmentos, o que atrai grande movimento diário e, consequentemente, um público cativo de apostadores.

A informação consta no levantamento encaminhado ao Portal 6 pela Caixa. De acordo com a instituição, a lotérica campeã registrou o maior número de sortudos se for considerado os prêmios principais das diversas modalidades de loterias.

Contudo, a instituição financeira não deu maiores detalhes sobre o número de premiados no estabelecimento.