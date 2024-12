6 profissões com salários de até R$ 30 mil para quem quer ganhar bem no Brasil

Especialistas elencaram áreas importantes para te ajudar a dar um upgrade na sua carreira

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Univesp)

Existem algumas profissões no Brasil que os salários chegam a superar a casa dos R$ 30 mil e o que falta são profissionais especializados para ocupar tais cargos com excelência.

Assim, para 2025, especialistas em carreiras e mercado de trabalho reuniram áreas com alta demanda no mercado e com boa remuneração.

1. Controller – gestor de saúde financeira das empresas

Esse cargo exige boa preparação, habilidade em finanças e bom atendimento ao público. Assim, o cargo de Controller é uma especialidade fundamental para a saúde financeira das empresas hoje em dia. Com salário inicial de R$ 18.000, o cargo supervisiona atividades financeiras e assegura a precisão de relatórios. O profissional cuida do cumprimento de regulamentações fiscais e legais e também participa da elaboração de estratégias financeiras.

2. CIO – (Chief Information Officer)

Essa carreira é para profissionais da área de tecnologia da informação. Assim, o CIO tem um salário que ultrapassa os R$ 32.000 e funções de responsabilidade à altura. Esse profissional tem a responsabilidade de alinhar as tecnologias da empresa, a infraestrutura de TI e propor soluções inovadoras para garantir a segurança dos dados corporativos.

3. Gestor de contratos

Com o salário inicial de R$ 25.000, o gestor de contratos supervisiona empreendimentos em setor de infraestrutura e exploração de petróleo. A formação para essa área começa na área de engenharia. Assim, esse profissional é quem se responsabiliza por garantir a seguridade das cláusulas e garantias previstas em contratos de empresas e setores do ramo da indústria e comércio.

4. Diretor comercial no mercado de varejo

Por conta do grande aumento nas vendas no setor de varejo, a procura por diretores comerciais subiu bastante. Assim, o salário inicial na área é de R$ 30.000 e o profissional precisa alavancar resultados e melhorar o desempenho das empresas.

5. Gerente de produtos digitais

Com o avanço da tecnologia e a nova era de Inteligências Artificiais, a área de produtos digitais cresceu muito e a demanda por gerente de produtos digitais consequentemente aumentou. Assim, o profissional tem salário inicial de R$ 14.000, trabalha em equipes multidisciplinares, gerencia e desenvolve produtos tecnológicos. Seu objetivo principal é oferecer experiências inovadoras aos usuários.

6. Advogado especialista em Direito Empresarial

Por fim, o advogado especializado na área do Direito Empresarial, em especial os que trabalham com fusões, aquisições ou compliance, podem alcançar bons ganhos. O salário inicial da área é de R$ 20.000. A área exige pleno conhecimento aprofundado em leis corporativas, além de habilidades estratégicas para lidar com negociações de alta complexidade no ramo empresarial.

