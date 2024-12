Divulgado edital de concurso público em Goiás com salários de até R$ 6,5 mil

Vagas serão destinadas a candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Augusto Araújo - 20 de dezembro de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Cristianópolis, cidade a 92 km de Goiânia, anunciou a abertura de um novo concurso público, voltado para o preenchimento de 36 vagas, além de formar cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.435,52 a R$ 6.595,21, com jornadas de trabalho de 30 a 40h semanais, conforme a função.

Confira a seguir a lista completa de cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de Máquinas Leves

Operador de Máquinas Pesadas

Auxiliar de Mecânico

Cozinheira

Vigilante

Motorista

Faxineiro

Auxiliar de Almoxarifado

Pedreiro

Mecânico

Eletricista

Mestre de Obras

Auxiliar de Higiene Bucal

Agente Administrativo

Agente de Combate a Endemias

Agente Comunitário de Saúde

Assistente Administrativo

Auxiliar de Educação

Técnico em Informática

Executor Administrativo

Escriturário

Fiscal de Atividades Urbanas

Fiscal e Controle Ambiental

Técnico em Higiene Bucal

Atendente Hospitalar

Técnico de Enfermagem

Agente Arrecadador

Farmacêutico

Enfermeiro

Médico

Odontólogo

Monitor Infantil

Professor de Matemática

Professor Pedagogo

Professor de História

Professor de Português

Professor de Informática

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de Ciências

Professor de Biologia

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 16 de janeiro até 04 de fevereiro de 2025, por meio do site ITEC. As taxas cobradas variam de R$ 70 a R$ 140, conforme o grau de ensino exigido.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025. Além disso, alguns cargos passarão por prova prática e de títulos.

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.