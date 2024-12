Jovem é golpeado com canivete após realizar “brincadeira” em distribuidora de bebidas

Vítima acabou hospitalizada após desconhecido se irritar com atitude

Natália Sezil - 20 de dezembro de 2024

Caso aconteceu no bairro Cidade Jardim. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado após fazer uma “brincadeira” com um desconhecido, em uma distribuidora de bebidas no bairro Cidade Jardim, região Centro-Oeste de Goiânia.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (20), e teria começado com uma ação da vítima, que, chegando ao comércio, resolveu simular um furto.

Ele teria encenado tirar R$ 100 do bolso de outro cliente, que, vendo a situação, se desentendeu com o jovem e pediu o dinheiro de volta. Diante disso, a vítima informou se tratar de uma brincadeira, e apontou que o dinheiro tinha saído do próprio bolso, resultado do trabalho que havia realizado durante o dia.

Apesar disso, o suspeito teria sacado um canivete e desferido um golpe contra a vítima, na região inferior das costas. O jovem, então, evadiu do local e, correndo na rua, encontrou uma viatura da Polícia Militar (PM). A equipe policial prestou socorros e o encaminhou ao hospital.

Já o suspeito, de 29 anos, foi localizado, ainda na distribuidora e portando o canivete utilizado, e levado à Central de Flagrantes de Goiânia. O caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).