Mãe rastreia celular da filha que fugiu de SP para encontrar namorado que conheceu no Free Fire

Adolescente chegou a pedir para a mãe não fazer mais contato, anunciando que destruiria o chip telefônico

Thiago Alonso - 20 de dezembro de 2024

Jovem reencontrou a mãe após a fuga. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma moradora de São Paulo (SP) conseguiu localizar a filha, de 16 anos, em Aparecida de Goiânia, após ela fugir de casa para morar com um jovem que conheceu em um jogo online.

A fuga ocorreu no último dia 14 de dezembro, quando a menor deixou uma carta para a mãe, indicando que iria sair de casa para ir para “um lugar melhor”, em que não desse gastos para a família.

No texto, a adolescente ainda tentou acalmar a responsável, dizendo que a fuga não havia sido motivada por tendências suicidas, mas por uma decisão própria e que ela viveria em um lugar seguro.

Assustada, a mãe procurou a Polícia Civil (PC), que, ao realizar investigações preliminares, encontrou imagens de câmeras de segurança que mostraram a filha com uma mochila e alguns pertences caminhando tranquilamente.

Horas depois, a menor postou uma imagem no perfil pessoal dela, na qual a legenda dizia estar passando por “novos começos” e que esta seria “a maior loucura da vida”.

Após isso, foi possível identificar, por meio do rastreador do celular, que a adolescente estava próxima à rodoviária de Aparecida de Goiânia, mas o sinal foi cortado em seguida.

Ao tentar contato por um número de celular, a mãe foi recebida com mensagens de despedida, nas quais a menor afirmou que não queria mais contato e que iria destruir o chip telefônico.

A mulher, por sua vez, disse entender a decisão da filha, mas pediu para que ela mantivesse o contato – fato negado novamente.

Romance digital

Diante dessas informações, a Polícia Militar (PM) de Goiás conseguiu localizar a adolescente no Setor Cidade Vera Cruz e a encaminhou para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a TV Anhanguera, a menor relatou que havia fugido de casa para morar com um jovem, de 18 anos, que ela havia conhecido jogando online pelo Free Fire há três meses – este, que foi encaminhado para a delegacia juntamente com ela.

Após uma audiência de custódia, a mãe chegou até a cidade e conseguiu se reencontrar com a filha. O jovem, contudo, não deve responder por nenhum crime, afirmou a defesa.