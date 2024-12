O bife fica grudando na panela? Veja como resolver o problema

Tutorial veio para salvar as nossas vidas e preparar nossa comida com mais tranquilidade e sem grudar em mais nada

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Canal As aventuras da família Mota)

Para quem cozinha, mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia de tentar fritar um bife e ele ficar grudado na panela. Afinal, atire o primeiro pedaço de bife queimado quem nunca passou por isso, não é mesmo?

Esse tipo de situação acontece muito e a gente acaba colocando mais óleo ou aumentando a temperatura do fogo para tentar resolver o problema.

Dessa forma, o que ninguém te conta é que existe uma técnica de cheff para descobrir quando é a hora de colocar o bife na panela e evitar que ele grude no fundo. Especialista deu o tutorial para gente.

O bife fica grudando na panela? Veja como resolver o problema

Depois dessa matéria, você vai dizer adeus às dores de cabeça com fritura de carne que gruda na panela. O Instagram do @cledsoncostaa trouxe a luz no fim do túnel e o tutorial viralizou.

Na gravação, ele traz um tutorial internacional ajudando as pessoas que cozinham a nunca mais terem problemas com carnes grudando no fundo da panela.

O chef explica que para evitar isso, é importante dar atenção redobrada ao pré-aquecimento da panela antes de qualquer coisa.

Além disso, ele mostra que um truque simples com água pode ajudar a garantir que o bife não grude e que a fritura aconteça da melhor forma possível.

O tutorial ensina que basta esquentarmos o fundo da panela e, antes de colocar a carne, derramar algumas gotinhas de água para testar a temperatura.

Assim, se as gotinhas formarem bolhinhas redondas, é sinal de que a panela atingiu a temperatura ideal e você pode colocar o bife para fritar. Caso isso não aconteça, o bife pode grudar.

Confira o vídeo completo ensinando o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cledson Costa (@cledsoncostaa)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!