Mulher é presa suspeita de mandar matar o pai para ficar com herança avaliada em R$ 3 milhões

Bens incluíam grande propriedade de terra, cabeças de gado e imóveis

Paulo Roberto Belém - 21 de dezembro de 2024

Pai foi morto em emboscada (Foto: Polícia Civil(

Uma Investigação da Polícia Civil resultou na prisão de uma mulher suspeita de mandar matar o próprio pai para ficar com a herança, em Campinorte, no Norte de Goiás.

O crime ocorreu em 1º de abril, na zona rural da cidade e, de acordo com a corporação, a suspeita teria tido o apoio do marido para cometê-lo. Apesar do caso ter ocorrido ainda no início do ano, a filha foi presa apenas nesta sexta-feira (20).

De acordo com a investigação, a vítima foi morta em uma emboscada após ser abordada por três homens, que efetuaram vários disparos, enquanto o pai pilotava uma motocicleta. Dois tiros o atingiram.

Conforme a polícia, a herança, avaliada em R$ 3 milhões, incluía 20 alqueires de terra, 110 cabeças de gado, quatro imóveis em Campinorte e uma quantia em dinheiro em conta bancária. A filha da vítima era a única herdeira.

Ainda de acordo com a investigação, para praticar o crime, ela e o marido teriam contratado um homem pelo valor de R$ 20 mil. O executor, por sua vez, teria contratado outros dois comparsas para realizar o crime.