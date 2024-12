Esses são os melhores horários para pegar a estrada em Goiás

Motoristas devem ficar atentos para evitar dores de cabeça e aproveitar os feriados de fim de ano

Pedro Hara - 22 de dezembro de 2024

Pedágio da Triunfo Concebra na BR-060, em Goianápolis. (Foto: Divulgação)

Responsável pela administração de trechos da BR-153 e da BR-060 em Goiás, a Triunfo Concebra divulgou os melhores horários para viajar durante os feriados de Natal e Ano Novo.

De acordo com a concessionária, até o dia 24 de dezembro, as estradas devem estar mais tranquilas até as 14h. Para evitar transtornos, o retorno do Natal, entre os dias 26 e 27, é recomendado antes das 12h.

No Ano Novo, os melhores horários para saída, entre os dias 29 e 31, são antes das 8h. Já em 2025, o horário mais adequado para retorno no dia 1º é antes das 10h.

Orientações

A principal orientação da Triunfo Concebra aos motoristas é sobre as condições de viagem, especialmente a redução da velocidade em pistas molhadas.

Outras recomendações para enfrentar chuvas na estrada incluem manter atenção redobrada e aumentar a distância de segurança em relação ao veículo à frente.