Derrotado em Aparecida de Goiânia, Alcides foi quem mais gastou no país para financiar a campanha

Deputado desembolsou mais de R$ 800 mil do próprio bolso

Pedro Hara - 23 de dezembro de 2024

Deputado Professor Alcides. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Dados atualizados do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontam que o candidato derrotado à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL), foi o que mais tirou do próprio bolso para financiar a campanha deste ano.

Ao todo, Alcides desembolsou R$ 809 mil, valor R$ 61,6 mil acima do segundo colocado, Eduardo Spadetto Ramlow (Avante), que concorreu à Prefeitura de Vitória (ES).

O deputado federal é o único goiano que aparece no top-10. Alguns nomes que também figuram na lista são Décio do Ideal (Avante), que concorreu em Formosa, Zé Essado (UB), em Inhumas, Wellington Carrijo (MDB), em Rio Verde e Leonardo Menezes (PL), em Goianésia.