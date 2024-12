Forma prática e simples de limpar a grelha da churrasqueira após as festas de fim de ano

Dica bombou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@marcelodicas_)

Final de ano é aquela época perfeita para reunir os amigos e a família em casa para fazer um bom e saboroso churrasco. No entanto, o que ninguém conta é o quão difícil pode ser limpar a grelha da churrasqueira após a festa.

Então, uma dica fácil e prática bombou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Forma prática e simples de limpar a grelha da churrasqueira após as festas de fim de ano

A dica foi compartilhada no Instagram pelo perfil @marcelodicas_, que mostrou que limpar a grelha da churrasqueira não precisa ser um sofrimento.

“Não é com uma buchinha, não é com uma escova, apenas com uma lata de refrigerante ou cerveja, a lata que você tiver aí”, revelou o influenciador no vídeo compartilhado.

De acordo com Marcelo, para realizar a limpeza de forma rápida e prática, você só precisa passar a latinha algumas vezes na grelha da churrasqueira.

“Você vai tirar toda a gordura, toda a impureza e ela vai estar sempre limpinha e higienizada”, aponta.

Depois de esfregar a latinha por algumas vezes na grelha, basta passar uma bucha para ter um resultado impressionante e sem muito esforço.

Confira o vídeo completo com a dica de ouro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Panfilo/ DICAS (@marcelodicas_)

Ainda não viu? Confira essas outras matérias que você pode gostar

6 carnes mais baratas para aproveitar um bom churrasco na virada do ano

Conheça o tempero poderoso para deixar a carne do churrasco mais macia e suculenta

Aplicando esse truque, você vai conseguir fazer churrasco sem fumaça sempre que quiser

Novo vinagrete para acompanhar o churrasco está fazendo muito sucesso no Brasil

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!