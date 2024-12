Homem fica 4 dias em cisterna e é resgatado após familiares sentirem falta dele na igreja, em Quirinópolis

Familiares deram falta da vítima após ele não comprar a missa de domingo, iniciando buscas em seguida

Thiago Alonso - 23 de dezembro de 2024

Idoso estava bastante debilitado. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros resgatou neste domingo (21), um idoso, de 79 anos, que ficou quatro dias preso na vala de uma cisterna, na zona rural de Quirinópolis, município no Sudoeste goiano.

A vítima havia contado a um colega na última quarta-feira (18), que iria realizar serviços de capina no terreno de um amigo localizado no km 02 da GO-164, mas que retornaria para a cidade no domingo para participar de uma missa.

Contudo, familiares estranharam o não comparecimento dele na igreja, momento em que iniciaram, por conta própria, buscas na região onde ele havia mencionado.

Assim, ao chegar ao destino, os pertences do idoso foram encontrados na proximidade da cisterna, os levando até o local, onde ele foi localizado em meio a lama da cisterna, levando o Corpo de Bombeiros a ser acionado.

Já no endereço, equipes identificaram a vítima bastante debilitada dentro do buraco de aproximadamente 7 metros, sendo 1,7 somente de água enlamaçada.

Diante disso, a corporação realizou o resgate e os primeiros cuidados ainda no terreno, o encaminhado para o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.