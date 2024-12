Homem se desentende com garçom, perde a briga e termina com celular e cartão furtados em bar de Anápolis

Imagens das câmeras de segurança registraram toda a confusão, que se estendeu por vários minutos

Da Redação - 23 de dezembro de 2024

Câmeras mostraram o momento em que o homem começou a briga, mas foi arremessado para a rua. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, foi até a Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (23) para denunciar um furto ocorrido em um bar no Bairro Jundiaí, em Anápolis.

Embora o fato pareça comum, o que surpreende sobre o relato é a sucessão de acontecimentos que levaram ao crime. Imagens de câmeras de segurança mostram que a situação começou quando o autor da denúncia se desentendeu com o garçom do estabelecimento, dizendo que a cobrança incluía diversos itens que não haviam sido consumidos.

Após um bate-boca inicial entre os dois, o garçom teria se afastado dizendo que “iriam resolver isso”. Nesse momento, o cliente pega uma cadeira do bar, dobra o item e começa a ameaçar o trabalhador – deixando o telefone e o cartão de crédito na mesa de um desconhecido.

Apesar das ameaças, o homem não consegue arremessar o objeto, porque o garçom volta, agarra o braço dele e o joga no meio da rua, onde a confusão continua por alguns minutos.

Enquanto isso, é possível observar nas imagens o momento em que o desconhecido, sentado ao canto, pega o telefone deixado em frente a ele e passa o objeto por baixo da mesa. A denúncia aponta que teria sido nesse momento que o aparelho foi furtado, junto ao cartão de crédito.

Segundo o denunciante, o suspeito teria aproveitado esse tempo para se ausentar do local e deixar o celular dentro do carro. Então, teria voltado e pagado a própria conta, o que teria acontecido, de acordo com a vítima, com o cartão furtado.

O denunciante nota a ausência dos itens ao retornar ao bar, após a briga. Para as autoridades, o homem relata que, após o ocorrido, pôde acompanhar várias compras sendo efetuadas com o próprio cartão, somando um valor de cerca de R$ 750.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC) para que os fatos sejam apurados.