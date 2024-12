Morte de recém-nascida levanta suspeitas da Polícia Civil

Mãe teria acionado Samu assim que notou que filha estava sem respirar

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2024

Situação aconteceu em Luziânia (Foto: Captura Google Maps)

A Polícia Civil (PC) está investigando a morte de uma bebê, de menos de dois meses de vida, que morreu após passar um final de semana com a madrinha, em Luziânia, cidade goiana na região do Entorno do Distrito Federal.

A jovem, de 21 anos, teria levado o afilhado na última sexta-feira (20), sendo devolvido no domingo (22), quando a mãe do menor, de 22 anos teria percebido que algo estaria errado.

Ela teria notado que a filha estaria com a parte abdominal inchada e que ela estaria respirando com dificuldade. Mesmo assim, o bebê teria sido alimentado e dormido normalmente.

Foi no domingo (22) que a criança teria apresentado uma piora. No começo da tarde, a jovem reparou que a filha estava com o rosto roxo, uma bolha no nariz, sem respirar ou reagir a estímulos.

Dessa forma, o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a recém-nascida. Mas ao chegar na residência, o médico da equipe constatou que ela já estava morta.

Por conta da situação, a PC foi acionada e vai apurar o que realmente provocou o falecimento do bebê.