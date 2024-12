Curso de papai Noel? Descubra profissão que salários podem chegar a R$ 15 mil

Escola preparatória é febre no fim do ano e alegria da criançada para a data festiva

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @Escoladepapainoel)

O fim de ano chegou, tempo de Natal e revéillon e agora é a hora do personagem mais carismático das festividades brasileiras entrar em cena: o papai noel.

Assim, engana-se quem pensa que ser papai noel é uma tarefa fácil. Não basta só deixar a barba crescer, se vestir de vermelho e desejar “feliz natal” por aí.

Dessa forma, o mercado de trabalho abriu portas para uma carreira que tem faturado e gerado rendimentos para candidatos a papai noel de mais de R$ 15.000,00;

Para quem busca capacitação, profissionalização e bons rendimentos sendo um “bom velhinho” em freela de papai noel, a hora é agora. Sabia que existe até escola de capacitação?

É isso mesmo, a instituição Escola de Papai Noel do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, existe há mais de 30 anos e detém um currículo de mais de mil bons velhinhos formados e atuantes no mercado.⁠

A instituição bombou nas redes sociais, @Escoladepapainoel, com uma apresentação carismática sobre o mercado de trabalho de papais noeis.

A escola prepara, de forma gratuita e processo seletivo, profissionais capacitados para atuarem em shoppings, grandes empresas para atuarem como papai noel.

Lá, o aluno se prepara, recebe boa formação na área e a própria escola recruta e seleciona propostas de trabalho com entidades públicas e privadas.

Assim, a depender do mercado sazonal da época, os ganhos dos alunos egressos variam de R$ 12 mil a mais de R$ 15 mil ao longo das festividades de fim de ano.⁠

Confira o vídeo completo com a história da escola de papai noel:

