Discussão por bombom termina em machadadas durante reunião de Natal em Anápolis

Polícia Militar e IML foram tiveram de ser acionados no endereço após a confusão

Samuel Leão - 24 de dezembro de 2024

Agressão foi praticada com machado. (Foto: Reprodução)

Na tarde desta terça-feira (24) de véspera de Natal, uma ocorrência de violência doméstica envolvendo lesão corporal dolosa mobilizou a Polícia Militar (PM) na Vila Jaiara, em Anápolis.

Um desentendimento entre dois membros da mesma família resultou em ferimentos e uma cena de conflito que chocou moradores da região.

O incidente teria começado após um desentendimento banal envolvendo um bombom deixado sobre uma mesa. O objeto teria sido descartado durante uma discussão, o que gerou uma reação exaltada de um dos envolvidos. Em meio ao conflito, um machado foi utilizado por ele, causando ferimentos em ambos.

Durante a briga, uma terceira pessoa presente tentou intervir para evitar que o pior acontecesse, mas não conseguiu impedir as lesões. Um dos envolvidos sofreu um grande corte no braço direito, enquanto o outro apresentou arranhões em diversas partes do corpo.

Após a situação sair de controle, um parente, que presenciou a cena, deixou o local e buscou ajuda utilizando o telefone de um vizinho para acionar a emergência pelo número 190. Equipes policiais foram rapidamente deslocadas para a residência.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram sinais evidentes de confronto físico, com vestígios de sangue no interior da casa. Ambos os envolvidos estavam visivelmente lesionados e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames de corpo de delito.

Depois dos exames, as duas pessoas foram levadas para a Central de Flagrantes, onde o caso foi formalmente registrado. A polícia agora investiga as circunstâncias exatas que levaram ao agravamento do conflito e se outras medidas legais deverão ser aplicadas.