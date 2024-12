Cidades em Goiás podem ter tempestades com ventos de até 80 km/h; veja quais

Combinação de calor e alta umidade favorecerá a formação de áreas de instabilidade, com chuvas intensas e descargas atmosféricas

Samuel Leão - 25 de dezembro de 2024

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A previsão meteorológica para esta quinta-feira (26) alerta para a possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento que podem atingir até 80 km/h em diversas regiões de Goiás.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a combinação de calor e alta umidade favorecerá a formação de áreas de instabilidade, com chuvas intensas e descargas atmosféricas.

Na Região Norte, municípios como Porangatu e Araguapaz devem enfrentar pancadas de chuva moderadas, com acumulados em torno de 15 a 20 mm. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C, e a umidade relativa do ar oscila entre 60% e 95%.

Na Região Sul, cidades como Rio Verde, Jataí e Itumbiara também estão no alerta. A previsão indica acumulados entre 10 mm e 15 mm, com temperaturas variando entre 19°C e 31°C. A umidade do ar permanece elevada, com índices entre 60% e 95%.

Já na Região Leste, municípios como Catalão, Luziânia, Formosa e Cristalina devem registrar pancadas de chuva com acumulados médios de 12 a 20 mm. As temperaturas ficarão entre 17°C e 32°C, e a umidade relativa do ar pode atingir até 95%.

Na Região Oeste, cidades como Iporá, Aruanã, Caiapônia e Doverlândia também estão sob risco de tempestades. A previsão aponta acumulados de até 22 mm, com temperaturas que variam entre 19°C e 33°C. A umidade se mantém elevada, com índices de até 95%.

Na Região Central, que abrange Goiânia e Anápolis, a previsão indica pancadas isoladas de chuva, com acumulados médios de 15 mm. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C, e a umidade do ar pode chegar a 95%. O nascer do sol está previsto para às 5h44, e o pôr do sol ocorrerá às 18h51.

O Cimehgo também alerta para o risco de quedas de árvores, danos em estruturas vulneráveis e alagamentos. A recomendação é que a população evite áreas abertas durante tempestades e fique atenta aos comunicados das autoridades locais.