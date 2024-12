Duas pessoas morrem após carro cair de ponte e ser levado por enxurrada em Goiás

Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local, mas pôde apenas resgatar os demais ocupantes

Thiago Alonso - 25 de dezembro de 2024

Bombeiros realizaram buscas na região. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram após um carro ser levado por enxurradas durante fortes chuvas na noite desta terça-feira (24), no município de Itapuranga, região Noroeste de Goiás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar cinco pessoas que estavam no veículo, que passou por cima de uma ponte e caiu em um córrego.

Durante a operação, os militares conseguiram salvar três ocupantes, sendo um homem de 42 anos, um jovem de 21 e uma mulher de 57.

No entanto, uma idosa de 85 anos e um homem de 35 acabaram sendo arrastados pela enxurrada, iniciando buscas na região.

A corporação continuou a procurar as demais vítimas no leito do rio por cerca de 5 h, localizando-as a 2,5 km do local do acidente.

Contudo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e apenas pôde confirmar os óbitos.

Posteriormente, os corpos foram encaminhados aos órgãos competentes para os devidos procedimentos legais.