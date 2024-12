Jovem é emboscado e morto na frente de distribuidora de bebidas em Goiânia

Autoridades foram acionadas, mas vítima já estava em óbito quando chegaram

Davi Galvão - 25 de dezembro de 2024

Vítima já estava em óbito quando as autoridades chegaram. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (25) de Natal, em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Conjunto Riviera, em Goiânia.

Testemunhas afirmaram que a vítima, identificada como John Kendy da Silva Filho, estava em frente ao estabelecimento quando dois indivíduos chegaram no local, em um Fiat Mobi de cor branca.

Do veículo, foram efetuados diversos disparos, com John tentando fugir dos agressores, sem sucesso. Os suspeitos evadiram do local logo em seguida.

As autoridades foram acionadas e compareceram ao local, encontrando a vítima já sem vida e com dois ferimentos causados por arma de fogo na altura da cabeça. Também foram localizadas 10 cápsulas de munição.

O jovem já possuia um histórico de antecedentes com a polícia e estava usando uma tornozeleira eletrônica.

O caso agora seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).