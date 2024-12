Governo de Goiás anuncia cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil; saiba como fazer

Podem se inscrever no programa do Governo de Goiás estudantes da Grande Goiânia e de Anápolis

Thiago Alonso - 26 de dezembro de 2024

Governo de Goiás divulgou datas para cadastramento e recadastramento no Passe Livre Estudantil. (Foto: Divulgação/Seds)

Iniciou nesta quinta-feira (26) o período de cadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE) para estudantes da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis.

A iniciativa, realizada pelo Governo de Goiás, receberá inscrições até o dia 04 de abril. Além de novos cadastros, alunos que já possuem o benefício também poderão renovar o Passe dentro do prazo informado.

Promovido pelo Goiás Social, o programa oferece direito a 48 viagens mensais para que os estudantes possam se deslocar para as instituições de ensino gratuitamente.

Dentre os municípios atendidos estão Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Como se cadastrar?

O cadastro é realizado de formas diferentes para alunos da Região Metropolitana de Goiânia e para os residentes de Anápolis.

Na região da capital, os interessados devem realizar o processo pelo site do Passe Livre Estudantil, onde será necessário preencher um formulário e anexar os documentos exigidos, como RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula no ensino regular e foto 3×4.

A solicitação passará por uma análise, que, se aprovada, deverá ser retirada pelo beneficiário em uma unidade do Vapt Vupt, mediante agendamento no site do órgão, no prazo de até 10 dias.

Já os estudantes de Anápolis devem se dirigir pessoalmente até uma sala de atendimento do Passe Livre – Urban, localizada na Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes de Anápolis, na rua General Joaquim Inácio, no setor Central.

Os mesmos documentos serão solicitados. Após a aprovação, o contemplado deve retirar o cartão na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, no prazo de até sete dias.