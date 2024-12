Morre criança de 4 anos, última sobrevivente de gravíssimo acidente na GO-217

Motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos graves, relatou às autoridades que o veículo de passeio possivelmente aquaplanou devido à pista molhada

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu em Piracanjuba. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas 4 anos, morreu no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na quarta-feira (25), depois de cinco dias internada. Ela era a última sobrevivente de um grave acidente de trânsito registrado na rodovia GO-217, no município de Piracanjuba, que resultou na morte dos outros integrantes da família ainda no local.

A colisão ocorreu entre um veículo Volkswagen Polo 1.6 e um caminhão Ford/Cargo 816. Dentre as vítimas, havia uma jovem, de 29 anos, mãe do pequeno, e também outra filha dela, de apenas 8 anos. Na condução, estava um jovem de 29 anos, genitor da criança, que também não resistiu e teve a morte confirmada ainda na rodovia, no dia 20 de dezembro.

O acidente aconteceu em uma curva próxima ao entroncamento com a GO-139, sob condições de chuva intensa. De acordo com o relato oficial, o Polo, que seguia no sentido oposto ao caminhão, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Ford Cargo.

O impacto causou danos significativos em ambos os veículos e resultou na morte imediata de três ocupantes do carro. Inicialmente a quarta vítima, a criança de 4 anos, foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital municipal de Piracanjuba. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hugol, em Goiânia, onde não resistiu e veio a óbito.

O motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos graves, relatou às autoridades que o veículo de passeio possivelmente aquaplanou devido à pista molhada. O teste de alcoolemia não pôde ser realizado no local, pois o condutor estava recebendo atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Técnico-Científica compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários, incluindo perícia e remoção dos veículos. O veículo de passeio, que sofreu danos de grande monta e estava irregular, foi encaminhado ao pátio do batalhão rodoviário para análise mais detalhada.

Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos. A pista ficou interditada durante o atendimento às vítimas e liberada após a remoção dos veículos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes para esclarecer as causas do acidente.