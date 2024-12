Homem é encontrado morto, mas descoberta do “chico doce” pode mudar rumo da investigação

Vítima foi localizada sem vida após uma noite de bebedeira e relato de testemunha deve ser crucial para novos desdobramentos

Natália Sezil - 27 de dezembro de 2024

Homem foi encontrado no quarto onde dormia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 54 anos, foi encontrado morto no quarto onde dormia, no Setor Casego, em Goiatuba, a 175 km de Goiânia, na noite desta quinta-feira (26).

Tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Polícia Militar estiveram presentes no local, e o caso foi registrado como morte violenta, embora investigações ainda precisem ser conduzidas pela Polícia Técnico Científica para que seja apurado como o óbito aconteceu.

Em depoimento às autoridades, o proprietário da residência onde ocorreu o fato relatou que era amigo da vítima, contando que eles tinham o hábito de se reunirem para ingerir bebidas alcoólicas e que costumavam dormir no local.

O homem também relatou que haviam bebido juntos na noite anterior, e imaginou que o conhecido estivesse dormindo, sob efeito do álcool.

A vítima só foi encontrada à noite, quando outra testemunha tentou acordá-la e a encontrou deitada, com um sangramento na cabeça. Além desse relato, a mulher que o localizou apontou um fato que pode mudar o rumo das investigações.

Em depoimento, ela compartilhou que o proprietário do imóvel possui um cassetete, cujo apelido é “chico doce”, que seria utilizado regularmente para agredir os frequentadores do local. No momento da abordagem, a arma foi encontrada no quarto onde a vítima estava.

Agora o caso segue sob responsabilidade da Polícia Técnico Científica, que deve investigar o que levou ao óbito.