Identificados os dois motoristas mortos em forte colisão na BR-153

Eles trafegavam por Uruaçu, por volta das 0h30, quando bateram de frente um com o outro

Samuel Leão - 27 de dezembro de 2024

Acidente ocorreu na BR-153. (Foto: Reprodução)

Os dois motoristas mortos em uma colisão entre um ônibus e um caminhão, ocorrida no começo desta sexta-feira (27), foram identificados como Ronaldo Cardoso de Oliveira, de 47 anos, e Vandeilson Pereira da Silva, de 37 anos. O acidente aconteceu na BR-153.

Eles trafegavam por Uruaçu, por volta das 0h30, quando bateram de frente um com o outro. A pista, que estava molhada, teria sido um agravante para a fatalidade, que ocorreu no km 198.

Apesar do ônibus transportar cerca de 60 pessoas, nenhum passageiro ficou gravemente ferido, de modo que apenas 3 deles tiveram ferimentos leves e foram transportados para uma unidade de saúde.

Eles iam de Goiânia para Belém do Pará no momento do acidente. Já o caminhoneiro trafegava sozinho, não resistindo às lesões e morrendo no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu e prestou atendimento aos envolvidos. As duas vítimas fatais ficaram presas às ferragens e tiveram que ser desencarceradas.

Na sequência, os corpos foram conduzidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.