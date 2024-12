Motociclista morre após bater em caminhão estacionado em Goiânia

Samuel Leão - 27 de dezembro de 2024

Acidente vitimou o motociclista, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite da quinta-feira (26), no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Um motociclista, de 54 anos, morreu após colidir com a traseira de um caminhão estacionado na via.

De acordo com informações preliminares, a motocicleta, uma Honda CG 150 Titan, trafegava no sentido Oeste-Leste pela Rua RB-04, quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu com a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, que estava estacionado à direita da pista.

Uma testemunha, que estava em uma residência próxima, relatou ter ouvido o barulho do impacto. Ao sair para verificar, constatou que o capacete do motociclista havia se desprendido e que a vítima já não apresentava sinais vitais. As autoridades foram imediatamente acionadas para prestar atendimento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Após a morte ser confirmada, a perícia foi realizada para coletar informações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente.

Os pertences pessoais da vítima, incluindo um celular, carteira com dinheiro e cartões, foram entregues a um familiar presente durante o atendimento das equipes responsáveis.

A motocicleta envolvida no acidente foi apreendida e encaminhada para um pátio autorizado devido a débitos de licenciamento pendentes. Já o caminhão permaneceu no local até a conclusão dos trabalhos periciais. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).