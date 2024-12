Pista molhada: dois homens morrem após forte acidente na BR-153

Por volta das 0h30, eles trafegavam pela altura do km 198 quando não conseguiram evitar a batida

Samuel Leão - 27 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Uma colisão frontal, que ocorreu entre um ônibus e um caminhão, na BR-153, resultou na morte dos motoristas de ambos os veículos. A situação se deu na região de Uruaçu, no começo desta sexta-feira (27).

Por volta das 0h30, eles trafegavam pela altura do km 198, na pista molhada pela chuva, quando não conseguiram evitar a batida. Com o choque, os veículos tiveram grandes danos.

As duas vítimas, a do caminhão, identificada com 37 anos, e a do ônibus com 47, ficaram presas às ferragens. Apesar do socorro recebido, os dois tiveram o óbito confirmado ainda na pista.

No ônibus, haviam um grupo com cerca de 60 pessoas, que ia de Goiânia para Belém do Pará. Deles, apenas 3 ocupantes sofreram ferimentos leves e foram levados para uma unidade hospitalar de Uruaçu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente e acompanhou as ações. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.