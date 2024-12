6 principais “gatos” descobertos pela Equatorial em 2024

Ao longo do ano, casos emblemáticos expuseram prejuízos que ultrapassaram milhões de reais

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2024

Equipe da Equatorial investigando furtos de energia. (Foto: Divulgação)

Em 2024, o combate ao furto de energia em Goiás ganhou força com operações conduzidas pela Equatorial Goiás em parceria com as polícias civil e militar. As ações miraram fraudes em grandes estabelecimentos comerciais e industriais, além de outras práticas ilegais que causam impactos financeiros e riscos à segurança da população.

Ao longo do ano, casos emblemáticos dos famosos “gatos de energia” e outros furtos de equipamentos chamaram a atenção, expondo prejuízos que ultrapassaram milhões de reais. Por isso, o Portal 6 preparou uma seleção com algumas das principais ocorrências desse tipo.

1- Usina de álcool em Vila Boa: prejuízo de R$ 1,2 milhão

Uma operação realizada em agosto revelou o furto de energia em uma usina de álcool localizada na zona rural de Vila Boa, a cerca de 90 km de Formosa. Técnicos da Equatorial constataram que o medidor de energia havia sido manipulado por três meses, gerando um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão. Durante a vistoria, um funcionário foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o proprietário do estabelecimento poderá responder judicialmente pelo crime.

2 – Serraria em Águas Lindas desviava energia suficiente para abastecer 70 casas

Outro caso significativo ocorreu em Águas Lindas, no bairro Portal da Barragem, onde uma serraria foi flagrada desviando energia por meio de um transformador instalado irregularmente. O furto, que ocorria há dois anos, gerou perdas de aproximadamente R$ 300 mil. A energia desviada seria suficiente para abastecer 70 residências durante o mesmo período. Na operação, dois gerentes foram presos e o fornecimento de energia do estabelecimento foi cortado.

3 – Roubo de cabos em subestação de Rio Verde

Em outubro, a subestação Ipê, em Rio Verde, foi alvo de ladrões que furtaram cabos de aterramento. Apesar do crime, o fornecimento de energia aos consumidores não foi afetado. A PM conseguiu prender um suspeito em flagrante. Segundo a Equatorial, o furto de cabos não apenas representa um risco iminente de choque elétrico aos infratores, mas também prejudica a manutenção da infraestrutura energética da região.

4 – Academia em Anápolis: esquema de ligação direta na rede

Ainda em outubro, uma operação em Anápolis flagrou uma academia utilizando uma ligação direta na rede de distribuição. O valor do prejuízo ainda está sendo calculado, mas a prática evidencia o alcance do problema, que não se restringe a áreas rurais ou industriais. A operação integrou um esforço mais amplo da Equatorial para fiscalizar estabelecimentos comerciais em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde.

5 – Desvios de energia em Pirenópolis

Após uma manifestação em Pirenópolis sobre frequentes quedas de energia, a Equatorial descobriu irregularidades em pelo menos 40 residências, em dezembro, incluindo uma que abastecia outras 14 por meio de ligações clandestinas. Além de causar interrupções no fornecimento, os “gatos” sobrecarregavam a rede e colocavam em risco a segurança dos moradores.

6 – “Gato” em restaurante de Anápolis

Em abril de 2024, o dono de um restaurante no Setor Central de Anápolis foi preso em flagrante por furtar energia para o estabelecimento através de um “gato”. A irregularidade, localizada na rua Senador Eugênio Jardim, foi identificada pela concessionária e denunciada à Polícia Civil, que conduziu a operação.

Balanço das operações em 2024

Ao longo do ano, a Equatorial Goiás realizou 259 operações de combate ao furto de energia, resultando na prisão de 140 pessoas. Em comparação, 2023 registrou 106 prisões. Além disso, cerca de 200 mil imóveis foram inspecionados em 2024, com 35% dos casos revelando irregularidades. Esses furtos, conhecidos popularmente como “gatos”, contribuíram para perdas não técnicas de 628 GWh – energia suficiente para abastecer Goiânia por dois meses.

A prática de furtar energia afeta diretamente a qualidade do fornecimento e encarece as tarifas para os consumidores regulares. Além disso, a manipulação de redes elétricas sem a devida capacitação pode provocar acidentes graves, como choques fatais, colocando em risco a vida dos infratores e da comunidade.