Criança de 3 anos morre em Goiânia enquanto tomava leite na mamadeira

Samu foi acionado no local, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Da Redação - 29 de dezembro de 2024

Rua onde o bebê foi encontrado morto. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma criança, de 03 anos, morreu em casa no final da noite deste sábado (28), após engasgar tomando leite na mamadeira, no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia.

Portal 6 apurou que no momento do ocorrido ela estava na residência junto com o pai, o irmão gêmeo e o avô.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado no local, mas pôde apenas constatar o óbito da criança.

A Polícia Civil (PC) foi procurada pelo avô, que dispensou a realização da perícia.

O caso está sendo investigado pela PC.