Recém-nascida é encontrada após ser abandonada dentro de sacola, em Goiânia

Polícia Civil iniciou investigações para localizar quem abandonou a bebê

Natália Sezil - 29 de dezembro de 2024

Bebê foi encontrada embaixo de uma árvore. (Foto: Reprodução)

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada embaixo de uma árvore, após ser deixada dentro de uma sacola, no Residencial Eli Forte, região Sudoeste de Goiânia.

A criança foi achada na tarde deste domingo (29) por uma mulher que morava nas proximidades. Ela teria saído de casa para levar os filhos ao parque quando notou que havia uma sacola rosa debaixo de uma árvore em frente à própria residência.

Ao se aproximar, ela teria percebido a bebê deixada ali, com poucos dias de vida, e pedido ajuda ao filho, para proceder com a denúncia. A mulher também teria acolhido a recém-nascida, que apresentava um hematoma na testa e um machucado no pé, enquanto esperava pelo apoio.

A descoberta movimentou diversos moradores da região, que também foram prestar suporte e acionaram tanto a Polícia Militar (PM), quanto o Corpo de Bombeiros. Eles cuidaram da criança até a chegada das autoridades, envolvendo-a em um cobertor e amamentando-a.

Os vizinhos chegaram a checar as câmeras de segurança das casas próximas ao local, mas não conseguiram descobrir quem teria deixado a recém-nascida lá.

A bebê foi conduzido pelos bombeiros até a Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia, no Setor Garavelo, em bom estado de saúde. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as devidas providências, e o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC).