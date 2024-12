Ondas gigantes no Pacífico matam três e fecham portos na costa da América do Sul

Ondas gigantes atingem a costa do Oceano Pacífico do continente sul-americano e já causaram a morte de uma pessoa no Chile e duas no Equador, informaram autoridades destes países. O fenômeno, que vem causando ondas de até quatro metros de altura, também forçou o fechamento de mais de cem portos no Peru.

De acordo com a Marinha chilena, a vítima no país foi um banhista de 30 anos que entrou na praia de Tres Islas, na cidade de Iquique, no litoral norte do Chile. O local não era considerado adequado para banho devido a um alerta de “marés anormais” até o dia 31.

“Após realizar manobras de reanimação sem resultados positivos, a pessoa foi declarada morta” ainda na orla da praia, disse em vídeo Camilo Aránguiz, chefe do Centro Meteorológico Marítimo da Marinha em Iquique. Embarcações da Força também sofreram danos.

No Equador, as ondas mataram duas pessoas e destruíram as residências de 38 famílias na região de Manta, no sudoeste do país, de acordo com o governo em Quito. “Tratou-se de um evento extremo que não estava nas previsões normais das ondas”, disse um porta-voz da Defesa Civil equatoriana. As províncias de El Oro, Esmeraldas, Manabí e Santa Elena também foram impactadas.

No Peru, 101 dos 121 portos do país foram fechados, e “praticamente todas as atividades de pesca e lazer no meio marítimo” foram restritas, declarou à imprensa local o capitão Enrique Varea Loayza, chefe do departamento de Oceanografia da Marinha de Guerra do Peru. Segundo o capitão, essas condições devem “continuar nos próximos dias”.

A previsão é que o fenômeno se estenda até os primeiros dias de janeiro, ainda que em intensidade menos grave.

As marés altas afetaram dezenas de embarcações de pesca artesanal e comércios próximos à costa peruana, além de forçar moradores a fugir de áreas inundadas, como calçadões e praças, de acordo com imagens divulgadas na mídia local e redes sociais.

As mudanças climáticas “originam esse tipo de arrebentação anômala”, explicou à agência de notícias AFP Larry Linch, gerente de Defesa Civil da Prefeitura de Callao, onde fica o principal porto do Peru. Os fortes ventos direcionados para a costa provocaram um aumento das marés na região, segundo ele.