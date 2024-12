Para abrir UPA da Mulher, Roberto Naves firmou contrato irregular com validade de 16 dias, encerrando no último dia de mandato

Estratégia faz parte das “bombas” que o atual prefeito armou com a intenção de dificultar os primeiros dias da próxima gestão

Pedro Hara - 31 de dezembro de 2024

UPA da Mulher, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Contrariando decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), a gestão do prefeito Roberto Naves (Republicanos) realizou a contratação de médicos, no último mês de mandato, para atuar no município por apenas 16 dias.

A vigência termina nesta terça-feira (31) e foi uma jogada de Roberto para inaugurar a UPA da Mulher e mantê-la funcionando por apenas alguns dias.

O Portal 6 apurou que a estratégia faz parte das “bombas” que o atual prefeito armou com a intenção de dificultar os primeiros dias da próxima gestão.

Na prática, Roberto abriu a UPA da Mulher com prazo para fechar: assim que Márcio assumir o poder.

No início do mês, o TCM publicou decisão proibindo o prefeito de “nomear/contratar novos profissionais” para a UPA da Mulher e o Hospital Municipal Georges Hajjar, mas a gestão Roberto Naves driblou o órgão e realizou a contratação de modo irregular, sem a certificação da Controladoria Geral do Município (CGM) e sem o parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM).